الفروسية العراقي يحدد موعد انتخابات هيئته الجديدة 

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للفروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحديد الثلاثين من شهر ايلول الحالي موعدا الانتخابات الهيئة التنفيذية الجديدة.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بعد مصادقة الاتحاد الدولي على النظام الداخلي للاتحاد العراقي للفروسية، فقد حددت الهيئة المشرفة للإتحاد العراقي موعد انتخابات الهيئة التنفيذية الجديدة وذلك في الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة المصادف ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ في قاعة فندق بابل الدولي في بغداد".

وأشار البيان إلى "استكمال جميع الإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والمجموعة السابعة".

ونقل البيان، عن أمين عام اللجنة المؤقتة فاروق تحسين أن "الدعوات شملت أعضاء الهيئة العامة البالغة خمسة عشر ناديا وممثلين اثنين عن الفرسان ومثلهما عن المدربين، وكذلك ممثلين اثنين عن الحكام علاوة على ممثلين اثنين عن الأطباء البيطريين وممثلة عن العنصر النسوي من الذين تنطبق عليهم المواصفات المدرجة في النظام الداخلي لاتحاد الفروسية العراقي".