الفرق تتوزع على مجموعتين.. نتائج قرعة دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

أجرى الاتحاد العراقي لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد بمشاركة أبرز الأندية العراقية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن 12 نادياً شاركة في القرعة هي: نفط الشمال، ودجلة الجامعة، وسابيس، ونفط ميسان، والدفاع الجوي، والكهرباء، وغاز الشمال، والحلة، وزاخو، واليقظة، وعمال نينوى، والحشد الشعبي.

وعقب سحب القرعة تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نفط الشمال، وسابيس، والدفاع الجوي، وغاز الشمال، وزاخو، وعمال نينوى.

المجموعة الثانية: دجلة الجامعة، ونفط ميسان، والكهرباء، والحلة، واليقظة، والحشد الشعبي.

وينطلق الدوري في 12 آيار/ مايو الجاري بمحافظتي كركوك وبغداد.

كما حدد الاتحاد موعد انطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 آيار/ مايو الجاري، على أن يُحدد مكان إقامتها لاحقاً، فيما تقام مباريات دور الثمانية يومي 29 و30 من الشهر الجاري، وسيعلن عن مكان إقامتها في وقت لاحق.