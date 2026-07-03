الفراعنة يواجهون أستراليا في أول ظهور لهم بالأدوار الإقصائية للمونديال

شفق نيوز- متابعة

يخوض المنتخب المصري مواجهة تاريخية أمام نظيره الأسترالي على أرضية ملعب دالاس في ولاية تكساس الأميركية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة تمثل محطة فارقة في تاريخ الكرة المصرية، إذ يسجل "الفراعنة" أول ظهور لهم في الأدوار الإقصائية للمونديال.

وتقام المباراة، يوم الجمعة، عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت بغداد، وسط تطلعات مصرية لمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس العالم.

وسيواجه الفائز من مباراة مصر وأستراليا، الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، المقررة عند الساعة 1:00 فجر يوم السبت.

وحجز المنتخب المصري مقعده في دور الـ32 بعدما أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ليضرب موعداً مع منتخب أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها "الفراعنة" إلى مواصلة كتابة التاريخ.

وكان المنتخب المصري من بين أبرز المنتخبات التي أنهت دور المجموعات من دون أي خسارة، بعدما حقق فوزاً على نيوزيلندا، وتعادل مع كل من بلجيكا وإيران، ليجمع خمس نقاط ضمنت له التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

في المقابل، استهل المنتخب الأسترالي مشواره في البطولة بانتصار ثمين على تركيا بنتيجة (2-0)، قبل أن يتعرض للخسارة أمام الولايات المتحدة الأميركية بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.

وفي الجولة الأخيرة، تعادل سلبياً مع باراغواي، وهي النتيجة التي كانت كافية لضمان تأهله إلى دور الـ32، بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، خلف الولايات المتحدة، متصدرة الترتيب.