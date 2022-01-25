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الفحوصات الإيرانية تؤكد إصابة 4 من وفد المنتخب العراقي بكورونا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-25T06:50:31+0000
الفحوصات الإيرانية تؤكد إصابة 4 من وفد المنتخب العراقي بكورونا

شفق نيوز/ أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد، يوم الثلاثاء، إصابة 4 من وفد المنتخب بفيروس كورونا حسب الفحوصات الإيرانية الاخيرة.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات الايرانية اثبتت إصابة لاعب المنتخب أمجد عطوان ومدرب الحراس احمد جاسم ومحاسب الوفد مصطفى خالد ومعالج المنتخب ياسين خضير"، مبيناً أنهم "بالحجر ويمنع الاتصال بهم".

واضاف، أنه "بعد ان اثبتت الفحوصات اصابة امجد عطوان واخرين، طالب الاتحاد العراقي الاتحاد الايراني باعادة الفحص من جديد"، مؤكداً انه "بعد وصول عطوان المحترف في قطر الى طهران مع ايمن حسين وبشار رسن كانت معهم مسحات سلبية من مطار الدوحة".

وتابع عماد ان "النتائج جاءت سلبية بعد اعادة الفحص للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس وكذلك للمدير الإداري غيث مهنا".

وأشار إلى أن "المدرب ارتأى دعوة لاعبين جدد للفريق بعد النقص العددي حيث قرر استدعاء سعد ناطق بعد حل الاشكالات الادارية وميثم جبار".

وختم المنسق الاعلامي للمنتخب ان "اللاعبين المحترفين سيصلون اليوم لايران وسيتم فحصهم وحجزهم يوم واحد وبعد ظهور النتيجة سيسمح لهم بالاتحاق بالمنتخب الوطني"، مضيفاً ان "الفريق العراقي اجرى تدريباته امس بحضور 13 لاعبا استعدادا للقاء ايران الخميس المقبل".

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