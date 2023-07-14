"الفار" العراقي يجتاز الخليج ويدخل معترك بطولاته بـ45 حكماً جاهزاً للتقنية

شفق نيوز/ أكدت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن الدوريات الكروية ومختلف مسابقات الموسم المقبل، ستشهد اعتماد تقنية "الفار"، لافتاً إلى أن 12 - 14 كاميرا ستشارك في هذه المنظومة.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بلداناً أخرى لديها في المباريات النهائية الدولية 30 كاميرا، أما في الدوريات المحلية لديها من 13 إلى 17 كاميرا، مثل السعودية والإمارات"، مؤكداً أن "العراق سيستخدم أكثر عدد من الكاميرات من باقي الدول، كما أن الاتحاد الدولي سمح للعراق باستخدام ما يقرب 14 كاميرا خاصة بتقنية AVR".

وأضاف عرب، أن "لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أقامت دورة خاصة لاستخدام تقنية الـ VAR بمشاركة 45 حكماً دولياً وحكام الدرجة الأولى، منهم 15 حكماً بصفة مشغلي إعادة الفيديو، وسيكونوا مهيئين لاستخدام التقنية في الأنشطة الكروية المختلفة".

وتابع: "يحاضر في الدورةِ الخبيران الدوليان علي الطريفي، وإسماعيل الحافي، وهما محاضران مختصان ومعتمدان من الاتحاد الدولي للعبة"، مشيراً إلى أن "الحكام العراقيين استفادوا من الدورة بشكل كبير، وسيكلفون بإدارة المباريات وفق نظام الفار الجديد".