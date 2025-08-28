الفارس فالح الدليمي يظفر بالمركز الثالث في بطولة دولية ببلجيكا

شفق نيوز- بروكسل

أحرز الفارس العراقي فالح الدليمي إنجازاً مميزاً يُضاف إلى سجل اتحاد الفروسية العراقي، بعدما حلّ في المركز الثالث ضمن منافسات بطولة Brussels Stephex Masters، إحدى أبرز بطولات قفز الحواجز في القارة الأوروبية، والتي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل.

وشارك الدليمي في فئة الثلاث نجوم (CSI3)، حيث خاض منافسات قفز الحواجز بارتفاع تراوح بين 140 و 145 سم، إلى جانب نخبة من أبرز فرسان العالم وممثلين عن دول لها باع طويل في رياضة الفروسية.

وقد حظي هذا الفوز بإشادة واسعة من المختصين والمتابعين لرياضة الفروسية، الذين أكدوا أن تحقيق مثل هذه النتائج يُسهم في تعزيز حضور العراق على الساحة الرياضية الدولية، ويُبرز الإمكانات الواعدة للفرسان العراقيين.