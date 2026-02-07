الفارس العراقي حمزة الدليمي يتألق في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

شفق نيوز - بغداد

حقق الفارس العراقي حمزة الدليمي المركز السادس في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، ضمن فئة النجوم الثلاثة في مرحلتين بارتفاع 110 سم، وذلك بعد أداء مميز ومنافسة قوية شهدتها فعاليات البطولة.

وقدم الدليمي مستوى فنيا عاليا عكس جاهزيته وقدرته على مجاراة نخبة الفرسان المشاركين، ليتمكن من حجز مركز متقدم ضمن قائمة الفرسان المتوجين، مؤكدا حضوره اللافت في واحدة من أبرز البطولات الدولية في رياضة قفز الحواجز.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة لمسيرة الفارس حمزة الدليمي، ويعكس تطوره المستمر وطموحه لتحقيق نتائج أفضل في المشاركات القادمة.