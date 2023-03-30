الـ"PSG" لن يجدد لميسي وأندية سعودية وأمريكية تنتعش آمالها

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية فرنسية، يوم الخميس، بأن نادي باريس سان جيرمان يفكر في عدم تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي من أجل تخفيض التكاليف بسبب مخاوف من انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وتعرض باريس سان جيرمان لعقوبات اللعب المالي النظيف العام الماضي، وتم تغريمه 8.6 مليون جنيه إسترليني، في حين أن 56.3 مليون جنيه إسترليني على المحك اعتمادًا على امتثال النادي المستقبلي للقواعد.

ولذلك يحرص النادي على خفض فاتورة رواتبه من خلال التخلص من ميسي الذي يحصل على 740 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وترى الصحيفة نفسها أنه إذا تخلص باريس سان جيرمان من الفائز بكأس العالم والبالغ عمره 35 عامًا فإن الأندية في المملكة العربية السعودية ستعرض عليه صفقات مربحة ومغرية للغاية وعلى رأسها الهلال حامل لقب دوري روشن.

كما أن قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس (37 عامًا) بات مستقبله في النادي الباريسي مشكوكا فيه؛ لأن عقده، مثل ميسي، ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال لاعب منتخب فرنسا السابق جيروم روثن مؤخرًا، إن راتب ميسي مرتفع للغاية، وقد يؤدي إبعاده للسماح لباريس سان جيرمان بزيادة استثماراته في الفريق، كما انتقد روثن ميسي لفشله في التعامل مع الجماهير.

ويقول إن الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات "لم يشكر المشجعين أبدًا، بل يخفض رأسه ويذهب إلى غرفة الملابس على الفور".

وأضاف روثن في حديث لـ"RMC Sport"، أن "تجديد عقد ميسي مزحة. إدارة ميسي ونيمار وكيليان مبابي أمر معقد. علاوة على أن راتبه ضخم للغاية. أرى باريس سان جيرمان محاصرًا بقواعد اللعب النظيف المالي؛ لأن ما يتعين عليه دفعه في الأجور كبير للغاية. الآن ستتاح لهم الفرصة لاسترداد مبلغ ضخم من راتب ميسي، وهذا قد يسمح لهم بتعاقدات جديدة وتطوير الفريق. من أجل ذلك كله ففكرة تجديد عقد ميسي سيئة".

ويحظى ميسي باهتمام العديد من الأندية الأمريكية مثل إنتر ميامي وكذلك ناديه السابق برشلونة الساعي لاستعادته وتكريمه.

وأحرز ميسي، الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 18 هدفًا في 32 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى الآن هذا الموسم.