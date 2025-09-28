الغيابات تتضاعف في مدريد.. كارفاخال ينضم إلى قائمة المصابين

شفق نيوز متابعة

تلقى ريال مدريد، يوم الأحد، أنباء سيئة جديدة بعدما أنهى داني كارفاخال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد مصابا، حيث يعاني الظهير الأيمن من إصابة في عضلة الساق اليمنى.

وأكد ريال مدريد عبر بيان طبي، أن "كارفاخال خضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه "رغم إعلان ريال مدريد أن عودة كارفاخال للملاعب ستعتمد على تطور حالته، لكن مثل هذه الإصابات عادة ما تستلزم غيابا يصل إلى 4 أسابيع تقريبا".

ويعني ذلك أن كارفاخال قد لا يلحق بمواجهة برشلونة يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الكلاسيكو.

وكان المدرب تشابي ألونسو قد قرر في الدقيقة 59، حين كان أتلتيكو متقدما 3-2، استبدال كارفاخال وإشراك إدواردو كامافينغا، ليتوجه المدافع الإسباني إلى غرف الملابس غاضبا، على الأرجح بسبب عجز فريقه عن فرض نفسه في الديربي.

وبعد الفحوصات الطبية، تأكدت إصابة كارفاخال في عضلة الساق، ما يعني أن تشابي ألونسو سيخسر أحد ركائزه الأساسية في غرفة الملابس لمدة تقارب الشهر، ليضاف ذلك إلى قائمة مشكلات المدرب، خاصة مع غياب ترينت ألكسندر أرنولد بداعي الإصابة أيضاً، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لإيجاد الحلول في الجهة اليمنى.