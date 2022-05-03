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الغموض يلف فعلاً لرونالدو ومستقبله مع مانشستر يونايتد

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-03T06:22:53+0000
الغموض يلف فعلاً لرونالدو ومستقبله مع مانشستر يونايتد

شفق نيوز/ وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مبهمة عقب انتصار فريقه مانشستر يونايتد على برينتفورد بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

صاحب الـ37 عاما وقع على هدف فريقه الثاني، ليصل إلى 18 هدفا في البريميرليج هذا الموسم، محتلا المركز الثالث في قائمة الهدافين.

وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ما فعله رونالدو عقب المباراة، حينما اقتربت منه إحدى الكاميرات داخل ملعب أولد ترافورد.

ونظر "الدون" إلى الكاميرا قائلا "لم أنته بعد"، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المقرر توليه مهمة تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

من جانبه، قال جيمي كاراجر، محلل شبكة "سكاي سبورتس": "هذه رسالة إلى إيريك تين هاج".

وخاض الهداف التاريخي لكرة القدم آخر مباراة له على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، في الوقت الذي كثرت الشائعات والتكهنات حول مستقبله مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم.

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