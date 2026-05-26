الغموض يحيط بالوضع الصحي لنيمار.. هل يغيب عن كأس ‏العالم؟

2026-05-26T19:07:00+00:00

شفق نيوز- برازيليا

مع قرب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، تُخيّم حالة من ‏الغموض على الوضع الصحي للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ‏في توقيت حرج، وسط مخاوف من تفاقم إصابته العضلية في ‏الساق.

وكشفت قناة "تي إن تي سبورتس" البرازيلية، أن الإصابة التي ‏بدت في البداية مجرد وذمة عضلية بسيطة، قد تكون أخطر مما ‏كان متوقعًا، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى جاهزية ‏قائد السيليساو للاستحقاقات المقبلة.

ويُنتظر أن يخضع نيمار لبروتوكول فحوصات طبية شاملة غدًا ‏الأربعاء داخل مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إلى جانب بقية ‏أعضاء المنتخب، بهدف تحديد الطبيعة الدقيقة للإصابة ووضع ‏البرنامج العلاجي أو التأهيلي المناسب.

وتشير المعطيات الأولية إلى احتمالية كبيرة لغياب اللاعب عن ‏المواجهتين الوديتين المقررتين ضمن الإعداد للمونديال: الأولى ‏أمام بنما يوم 31 مايو الجاري على ملعب ماراكانا الأسطوري، ‏والثانية في مواجهة مصر يوم 5 يونيو المقبل على الأراضي ‏الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتحق نيمار بمعسكر "السيليساو" في جرانجا ‏كوماري غدًا الأربعاء، حيث ستُجرى له فحوصات إضافية معمّقة ‏لحسم موقفه النهائي من المشاركة في البرنامج التحضيري، في ‏ظل حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة بصحة نجمه قبل ‏الموعد العالمي الأهم.

وتُمثل هذه الإصابة ضربة موجعة للمنتخب البرازيلي الذي يعوّل ‏بشكل كبير على خبرة ومهارات نيمار في سعيه لإحراز اللقب ‏السادس في تاريخه.‏

