"الغضروف الوحشي" يُبعد جلال حسن عن حراسة مرمى المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، عن تعرض حارس مرمى المنتخب العراقي جلال حسن لإصابة ستبعده عن المشاركة في أول مباراتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفحوصات الطبيّة التي أجريت لحارس المنتخب الوطني جلال حسن، أثبتت تعرضه لتمزقٍ في الغضروف الهلالي مما سيؤدي إلى غيابه عن مباراتي المنتخب أمام كوريا الجنوبية وإيران".

وبينت أن "جلال حسن اشتكى من ألمٍ في الركبة خلال معسكر المنتخب في تركيا، قبل أن يكشف فحص الرنين المغناطيسي عن تعرضه إلى تمزقٍ بالغضروف الهلالي الوحشي للركبة اليسرى، ويحتاج إلى عملية تنظيف بالناظور وفترة علاج لمدة شهرين تقريباً".

وأشارت التطبيعية إلى أن الملاك التدريبي للمنتخب العراقي وجه دعوة لحارس مرمى نادي القوة الجوية محمد صالح ليحلَ محل جلال حسن.