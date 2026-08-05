الغراف ينهي معسكره بخسارة أمام أبو قير المصري ويتعاقد مع محترف نيجيري

شفق نيوز- بغداد

أنهى نادي الغراف العراقي معسكره التدريبي في مصر، بعد خوض اخر مباراة له مساء اليوم الأربعاء.

وخسر فريق الغراف أمام ابو قير الأسمدة المصري بهدفين نظيفين في ختام معسكره في جمهورية مصر العربية.

وسيعود الغراف الى العراق يوم غد ليكمل استعداداته الاخيرة في محافظة الناصرية، استعدادا للدخول في المنافسات الرسمية بدوري نجوم العراق لكرة القدم المقررة في الرابع عشر من شهر آب الحالي.

وفي سياق متصل، تعاقد نادي الغراف مع المدافع النيجيري أرهون ابانور قادما من نادي الزلفي السعودي وسبق للاعب ان مثل منتخب نيجيريا تحت 23 سنة.

يذكر أن فريق الغراف حصل على المركز 14 برصيد 44 نقطة في دوري الموسم السابق.