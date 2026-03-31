الغراف يكرم ضيفه النجف بهدف وحيد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- ذي قار

فاز فريق الغراف على ضيفه النجف بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي عند الساعة 7:30 مساءً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الغراف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب فابريس اغبوتشو.

وشهد اللقاء تبادلاً للهجمات بين الفريقين، حيث شكل النجف خطورة واضحة على مرمى الغراف، خصوصاً بعد تسجيل الهدف الوحيد في الشوط الثاني، إلا أن المحاولات المتكررة لم تسفر عن أهداف إضافية.

وبهذه النتيجة رفع الغراف رصيده إلى 32 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد النجف عند 14 نقطة في المركز 19.