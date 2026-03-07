الغراف يصعّد الأزمة إلى الفيفا.. جدل تحكيمي يشعل دوري نجوم العراق (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الغراف العراقي، يوم السبت، عن توجيه كتاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA مطالباً فيه بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في ملف التحكيم ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وجاء طلب نادي الغراف، على خلفية ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الجسيمة والمتكررة التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام فريق القوة الجوية.

وأوضح النادي أن تلك الأخطاء باتت تؤثر بشكل مباشر على عدالة المنافسة ونزاهة البطولة، داعياً الى مراجعة شاملة لأداء الطواقم التحكيمية في الدوري .

وجاءت هذه الخطوة عقب مباراة الفريقين يوم أمس الجمعة ضمن الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، والتي انتهت بفوز القوة الجوية بنتيجة 2-1.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء جدلاً واسعاً بعد تجاهل حكم المباراة عصام فاضل، بمساندة حكم تقنية الفيديو فيد كريم، احتساب ركلة جزاء اعتبرها كثيرون واضحة لصالح الغراف، ما أثار استغراب واحتجاج المتابعين والجماهير.