الغراف يحقق أول فوز تاريخي على الموصل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز– بغداد

حقق فريق الغراف، اليوم الاثنين، أول فوز تاريخي له على حساب ضيفه فريق الموصل بهدف دون رد، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الناصرية الدولي عند الساعة السادسة مساءً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل الغراف هدفه الوحيد في الدقيقة 58 عن طريق محترفه النيجيري أوستين أموتو، لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف اللاعب نفسه.

وشهدت الدقيقة 90+4 طرد لاعب الغراف حسن داخل لتراكم البطاقات.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من علي حسين علي حكم ساحة، وحسين فلاح مساعداً أول، وأمير ناجح مساعداً ثانياً، وأحمد قاسم حكماً رابعاً، وعلي أحمد شاكر حكماً للـ"فار".