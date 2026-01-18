الغراف يحقق فوزاً كبيراً على النجف في دوري النجوم

شفق نيوز- النجف

‏تمكن فريق الغراف من الفوز على مضيفه النجف، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهت لصالح الغراف بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق الغراف ثلاثة أهداف، وجاء الهدف الأول عند الدقيقة 65 عن طريق اللاعب فيديليس كوكو، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 69، وسجل الغراف الهدف الثالث عن طريق أحمد الحضري في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز رفع الغراف رصيده للنقطة 19 بالمركز 11، وتجمد رصيد النجف عند النقطة بالمركز 19.