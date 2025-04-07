الغراف وأمانة بغداد يقتربان من دوري النجوم والهبوط يلاحق عفك والصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ تقترب ملامح الصعود إلى دوري نجوم العراق من الاكتمال، مع اقتراب نهاية منافسات موسم 2024-2025 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث بات الغراف وأمانة بغداد الأقرب لحجز بطاقتي التأهل.

وانفرد الغراف بصدارة الترتيب بعد الجولة 22، جامعاً 40 نقطة، يلاحقه أمانة بغداد بفارق نقطة واحدة (39 نقطة)، فيما حل الموصل في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، يليه الجولان رابعاً بـ34 نقطة، ثم الفهد خامساً بـ33 نقطة.

كما يحتل البحري المركز السادس بـ32 نقطة، يليه الناصرية سابعاً بـ31 نقطة، وبنفس الرصيد جاء الكاظمية ثامناً بفارق المواجهات المباشرة.

أما فريق ميسان فقد جاء تاسعاً بـ30 نقطة، فيما يحتل الصناعة المركز العاشر بـ28 نقطة، متقدماً على نادي الحسين الحادي عشر ومصافي الجنوب الثاني عشر، ولكل منهما 27 نقطة، مع أفضلية المواجهات للحسين.

وفي المناطق المهددة بالهبوط، يحل الرمادي بالمركز 13 برصيد 26 نقطة، يليه غازي الشمال والمصافي ولكل منهما 24 نقطة، لكن الأفضلية لغازي الشمال بالمواجهات المباشرة.

أما الاتصالات والبيشمركة فقد تقاسما الرصيد ذاته (23 نقطة) وجاء الاتصالات في المركز 16 بفارق المواجهات، بينما حل نفط الوسط وعفك بالمركزين 18 و19 توالياً برصيد 22 نقطة، بفارق المواجهات أيضاً.

وتذيل جدول الترتيب فريق الصناعات الكهربائية بـ13 نقطة فقط، ليصبح مع فريق عفك أبرز المرشحين للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في حال استمرار تراجع نتائجهما.