الغراف والقاسم "حبايب" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- ذي قار

‏تعادل فريق الغراف، مع ضيفه فريق القاسم من دون اهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏جرت المباراة عند الساعة 6:00 مساءً، على ملعب الناصرية الدولي وهو الملعب الخاص لفريق الغراف.

وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً ملفتاً في ملعب الناصرية الذي امتلات مدرجاته بالكامل، اذ بلغ الحضور اكثر من 20 الف متفرج. ‏

وقد أدار اللقاء طاقماً تحكيما مؤلفا من محمد كامل حكماً للساحة، واحمد سلام مساعداً أول، وعلي صباح شنيت مساعدا ثانياً، ومهند مناف حكماً رابعا، وواثق محمد حكماً لتقنية الفار.