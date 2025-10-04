الغراف والقاسم "حبايب" في دوري نجوم العراق
شفق نيوز- ذي
قار
تعادل فريق الغراف، مع ضيفه فريق القاسم من
دون اهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.
جرت المباراة عند الساعة 6:00 مساءً، على
ملعب الناصرية الدولي وهو الملعب الخاص لفريق الغراف.
وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً ملفتاً في ملعب
الناصرية الذي امتلات مدرجاته بالكامل، اذ بلغ الحضور اكثر من 20 الف متفرج.
وقد أدار اللقاء طاقماً تحكيما مؤلفا من محمد
كامل حكماً للساحة، واحمد سلام مساعداً أول، وعلي صباح شنيت مساعدا ثانياً، ومهند
مناف حكماً رابعا، وواثق محمد حكماً لتقنية الفار.