الغراف العراقي يتعاقد مع هدّاف تونسي

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس نادي الغراف العراقي لكرة القدم كاظم محمد فرحان، يوم السبت، عن تعاقد الفريق مع محترف تونسي ليكون ضمن تشكيلة الفريق في الموسم الحالي.

وقال فرحان لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تعاقدت مع المهاجم التونسي أحمد الخاضري قادما من نادي مستقبل المرسى التونسي".

وأضاف فرحان أن "الخاضري هو هداف الدوري التونسي الحالي برصيد 7 أهداف".

وبين فرحان أن "عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً يمتد مع النادي لمدة سنة ونصف، وغداً الأحد سنباشر بإجراءات قدومه إلى العراق وانضمامه لصفوف النادي وخوض مباريات الدوري معه".