الغاء عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس

شفق نيوز/ أمرت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا محكمة رياضية بمراجعة حكمها السابق الذي يقضي بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم بسبب صفقات انتقال لاعبين.

وقبل ثماني مباريات من نهاية الموسم الجاري سيرفع هذا القرار يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث في الدوري برصيد 59 نقطة متأخرا بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر وسيعود إلى المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وطعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير كانون الثاني الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات إنتقال اللاعبين.

كما منعت المحكمة 11 مسؤولا سابقا وحاليا بالنادي من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.

وقال المدعي العام المعني بشؤون الرياضة أوجو توسر في جلسة استماع إن الخطوات التي اتبعتها السلطات صحيحة لكنه قال إن عدد النقاط المخصوم يحتاج لإعادة النظر في حكم جديد.

وقال ماوريتسيو بيلاكوزا محامي يوفنتوس في يناير كانون الثاني الماضي إن القرار "شابته أخطاء كثيرة" ويجب إلغاء الحكم.