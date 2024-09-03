"الغارديان" تسلط الضوء على المنتخب العراقي قبل تصفيات كأس العالم 2026

شفق نيوز/ نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً عن منتخب العراق قبيل بدء التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرةً إلى أن التغييرات في نظام التصفيات تمنح الأمل لفرق غير معروفة في تحقيق حلم الوصول إلى المونديال.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، طالعته وكالة شفق نيوز، أن العراق لم يتأهل إلى كأس العالم منذ نسخة 1986، رغم ما يتمتع به من موهبة كما تجلى في فوزه بكأس آسيا 2007.

ولفتت إلى أن مدينة البصرة قد تكون نقطة انطلاق نجاح الكرة العراقية، حيث شهدت أكثر من 150 ألف متفرج يفوزون بأسود الرافدين في المباريات الثلاث الأخيرة ضمن المرحلة السابقة، مما يجعل من الصعب على الفرق الآسيوية مواجهة العراق هناك في ظل المنافسة على التأهل.

وأشار التقرير إلى استعداد المدرب كاساس، الذي كان مطلوباً من قبل كوريا الجنوبية لتدريب منتخبها، ولكن الصفقة لم تتم.

وأضاف أن الفريق يعتمد على خبرة اللاعبين المحترفين في الخارج وأصحاب الأصول العراقية.

واختتم التقرير بأن العراق وكوريا الجنوبية يشتركان في تقدير كاساس، وأن الفرق الأربعة الأخرى في مجموعتهما يمكن أن تكون أكثر قوة، مما يضيف تحديات إضافية في التصفيات المقبلة.