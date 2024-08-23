"العُمدة" يعود لقيادة شباب العراق الشهر المقبل بعد انتهاء عقوبة "فيفا"

شفق نيوز/ اكد مدير المنتخب العراقي للشباب نديم كريم، يوم الجمعة، أن المدرب عماد محمد سيعود لقيادة المنتخب بعد انتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المفروضة عليه.

ويوم 16 آذار 2024، قرر "فيفا"، إيقاف مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، وحرمانه من التدريب لمدة 6 أشهر، بسبب ما اسماه "إساءة وإهانة" لمقدمة البرامج المعروفة منى سامي.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن "عماد محمد سيعود لقيادة منتخب الشباب بعد انتهاء العقوبة المفروضة عليه من قبل فيفا والتي كانت مدتها 6 أشهر على خلفية شكوى إعلامية".

واضاف ان "محمد سيقود المنتخب العراقي للشباب في معسكره التدريبي ببانكوك الذي يبدأ يوم 15 أيلول المقبل، وسيقود بعدها المنتخب في التصفيات الآسيوية".

وأوضح كريم ان "عماد سيقود الفريق العراقي بعد انتهاء مهمة تكليف المدرب المساعد حيدر جبار مبارياته الودية خلال المعسكر التدريبي استعداداً لتصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول المقبل في تايلاند".

ويخوض منتخب شباب العراق مبارياته في التصفيات الآسيوية بمجموعة تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي.