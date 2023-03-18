"العين على طشقند".. مشرف منتخب الشباب: جاهزون لنيل اللقب الآسيوي

شفق نيوز/ أعلن المشرف على منتخب الشباب خلف جلال، اليوم السبت، عزم لاعبي المنتخب نيل لقب كأس آسيا في النهائي المرتقب اليوم أمام نظيره الأوزبكي في العاصمة طشقند.

وقال جلال وهو نائب رئيس وفد منتخب الشباب في البطولة الآسيوية لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا مكتمل الصفوف ولا يعاني أي مشاكل وعلى اتم الاستعداد لخوض نهائي شباب آسيا أمام منتخب اوزبكستان صاحب الارض والجمهور".

وأضاف جلال ان "اتصال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري ولد حافزاً ودافعاً قوياً لخطف اللقب الآسيوي رغم ضغوطات الارض والجمهور في مباراة اليوم".

واثنى جلال على "اهتمام الحكومة العراقية بكرة القدم ومتابعة رئيس الوزراء ودعمه لمنتخب الشباب"، مبينا أن "منتخب الشباب الحالي عماد قوي لمنتخب العراق المستقبلي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم السبت، اتصالاً فديوياً ببعثة منتخب العراق الشبابي الكروي قبل ساعات من مواجهته منتخب شباب أوزبكستان في المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا، المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند.