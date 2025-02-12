العين الاماراتي في ضيافة الشرطة على ملعب الزوراء في الجولة الأخيرة لأبطال آسيا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، يوم الأربعاء، أن فريقها الكروي سيواجه نظيره العين الإماراتي على أرض ملعب الزوراء في العاصمة بغداد ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 17 من الشهر الحالي .

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً من النادي ممثلةً بالأمين العام علاء بحر العلوم، وعضو الهيئة الإدارية عدي الربيعي، زار ملعب الزوراء الذي رخص رسمياً من قبل الاتحاد الآسيوي، للاطلاع على جاهزيته والتقى برئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، محمد مثنى، والكابتن غيث عبد الغني، حيث جرت مناقشة عدة أمور تنظيمية لضمان توفير أفضل الظروف للفريق قبل المواجهة المهمة".

وقدّم الأمين العام علاء بحر العلوم، بحسب البيان، شكره وتقديره للهيئةِ الإدارية لنادي الزوراء على جهودها في تذليل العقبات، وضمان نجاح تنظيم المباراة، وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة ودعم الكرة العراقيّة.