العيداني يتحدث عن جانب إيجابي لإرجاء خليجي 25

شفق نيوز/ تحدث محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الاثنين، عما وصفه بجانب إيجابي لإرجاء بطولة خليجي ٢٥ إلى عام ٢٠٢٣ بعد أن كانت مقررة أواخر العام الجاري.

وقال العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "البعض قد يتصور بأن تأجيل بطولة خليجي 25 قد سبب إحباطا لدى الجمهور العراقي، لكنني أؤكد بأن القرار من صالحنا لأنه سيتيح أمامنا الوقت لإكمال الاستعدادات".

وأضاف أن "البطولة ستتاخر سنة وشهرين؛ وهذه الفترة كافية لإنجاز الاستعدادات واكمال ملعب الميناء".

وأشار العيداني إلى أن "البطولة تأكدت اقامتها في البصرة ولن تقام بالكويت، وقد حدد موعدها من قبل الاتحاد الخليجي بعد التاجيل الى الشهر الاول من عام 2023، وهذا جانب ايجابي سيسعد الجمهور العراقي".

وأردف بالقول، "إننا كمحافظة سنتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاكمال كل المتعلقات وانجازها في وقت مبكر منها ملعب الميناء الذي سيتم اكماله نهاية العام الحالي".