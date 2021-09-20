سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العيداني يتحدث عن جانب إيجابي لإرجاء خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-20T19:34:55+0000
العيداني يتحدث عن جانب إيجابي لإرجاء خليجي 25

شفق نيوز/ تحدث محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الاثنين، عما وصفه بجانب إيجابي لإرجاء بطولة خليجي ٢٥ إلى عام ٢٠٢٣ بعد أن كانت مقررة أواخر العام الجاري.

وقال العيداني لوكالة شفق نيوز، إن "البعض قد يتصور بأن تأجيل بطولة خليجي 25 قد سبب إحباطا لدى الجمهور العراقي، لكنني أؤكد بأن القرار من صالحنا لأنه سيتيح أمامنا الوقت لإكمال الاستعدادات".

وأضاف أن "البطولة ستتاخر سنة وشهرين؛ وهذه الفترة كافية لإنجاز الاستعدادات واكمال ملعب الميناء".

وأشار العيداني إلى أن "البطولة تأكدت اقامتها في البصرة ولن تقام بالكويت، وقد حدد موعدها من قبل الاتحاد الخليجي بعد التاجيل الى الشهر الاول من عام 2023، وهذا جانب ايجابي سيسعد الجمهور العراقي".

وأردف بالقول، "إننا كمحافظة سنتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاكمال كل المتعلقات وانجازها في وقت مبكر منها ملعب الميناء الذي سيتم اكماله نهاية العام الحالي".

related

كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

Date: 2021-01-19 14:43:22
كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

البرلمان العراقي يثني على خطوات درجال لاستضافة "خليجي25"

Date: 2021-04-24 09:28:02
البرلمان العراقي يثني على خطوات درجال لاستضافة "خليجي25"

اياد بنيان: مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة لاستضافة خليجي 25

Date: 2021-01-21 12:20:45
اياد بنيان: مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة لاستضافة خليجي 25

الاتحاد الخليجي يبلغ العراق عن طلباته بشأن ملف خليجي 25: الأمن والصحة

Date: 2021-02-14 11:45:22
الاتحاد الخليجي يبلغ العراق عن طلباته بشأن ملف خليجي 25: الأمن والصحة

العراق: تسمية الكويت بديلا عن البصرة لاستضافة خليجي 25 ليس مقلقا

Date: 2021-04-27 10:25:11
العراق: تسمية الكويت بديلا عن البصرة لاستضافة خليجي 25 ليس مقلقا

استعداد في البصرة لاستقبال خليجي 25 بـ"وجه مشرق"

Date: 2021-07-28 13:28:14
استعداد في البصرة لاستقبال خليجي 25 بـ"وجه مشرق"

حسين سعيد: قرار اقامة خليجي 25 بالبصرة جاء متاخراً وستفتح آفاقاً واسعة للعراق

Date: 2021-04-29 11:20:24
حسين سعيد: قرار اقامة خليجي 25 بالبصرة جاء متاخراً وستفتح آفاقاً واسعة للعراق

خليجي 25 لن تقام في العراق

Date: 2021-03-16 17:24:30
خليجي 25 لن تقام في العراق