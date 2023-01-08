العيداني: سأعمل على استضافة كأس آسيا 2027 وقد نشترك مع السعودية

شفق نيوز / أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأحد، العمل على استضافة بطولة كأس آسيا عام 2027، وذلك بعد نجاح المحافظة في تنظيم بطولة خليجي 25، حتى الآن.

وقال العيداني، في تصريحات صحفية، أثناء استضافته ببرنامج المجلس، الذي يبث على قناة الكأس القطرية: "أصرينا على إتمام العمل وكنا على ثقة باستضافة خليجي 25، الخليجيون دعمونا لاستضافة البطولة وبعد إقامة القرعة الأمر أصبح واقعاً".

وأضاف أن "رئيس الوزراء قدم الدعم الكامل لانجاح البطولة، والبصرة بعد البطولة، تختلف عنها قبل البطولة"، مبيناً أن "هناك كفاءات وكوادر قابلة للتدريب من أجل مواكبة الحداثة في العالم".

وتابع العيداني: "بعد نجاح الافتتاح والبطولة نفكر باستضافة كأس آسيا، ومن الممكن تقديم ملف مشترك مع السعودية".

وأشار المحافظ، إلى وجود فكرة بالتطور، وهناك عمق تاريخي يساعد في ذلك، لذا يجب العمل بقوة".

وخلص إلى القول: "ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، من المحتمل الحضور يوم غد لمتابعة مباراة العراق والسعودية".