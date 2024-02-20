العهد اللبناني يقصي الكهرباء العراقي من كأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الكهرباء العراقي اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه العهد اللبناني بركلات الترجيح 4-2 ضمن مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليفقد التأهل للمباراة النهائية أمام النهضة العماني.

وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي، في الساعة السابعة مساءً في إياب نصف نهائي منطقة الغرب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الكهرباء والعهد اللبناني في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب آسيا، وفي الشوط الثاني سجل العهد اللبناني هدفه في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب لي ارفين، لتذهب المباراة للاوقات الاضافية لكسر التعادل والتي انتهت بنفس النتيجة، لتتجه لركلات الترجيح وتنتهي لصالح نادي العهد بنتيجة 4-2.

ونجح فريق الكهرباء العراقي في حسم الانتصار بلقاء الذهاب خارج الديار بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جرت على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط يوم الثلاثاء الماضي 13 شباط الحالي .

وبهذه النتيجة حجز فريق العهد اللبناني بطاقة التأهل إلى نهائي منطقة الغرب لمواجهة نادي النهضة العُماني الذي أطاح بنظيره الرفاع البحريني بالفوز في الإياب 3-1، بعد التعادل 1-1 في الذهاب.

يذكر أن فريق العهد اللبناني حقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي نسخة عام 2019 .