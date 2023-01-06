العنود الأسمري أول حكمة لمباراة الرجال من بوابة خليجي البصرة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن تسمية حكمة سعودية لقيادة مباريات خليجي 25 المقررة إطلاقها اليوم الجمعة بمشاركة 8 منتخبات.

وستصبح الحكم العنود الأسمري أول حكمة عربية تتلقى الشارة الدولية من الفيفا، ستكون متواجدة في بطولة كأس الخليج في البصرة.

وسيتم تكليف العنود من قبل اللجنة المنظمة لخليجي 25 لقيادة مباريات من البطولة المقررة انطلاقها اليوم الجمعة.

وتعد التونسية درصاف القنواطي أول حكم عربية وإفريقية تدير مباراة كرة قدم للرجال في تاريخ دوريات الدرجة الأولى.

يذكر ان الفرنسية ستيفاني فرابارت دخلت التاريخ، كأول امراة تحكم في كأس العالم للرجال عام 2022 التي اختتمت مؤخرا في قطر ، وقادت مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة.