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العنكوشي يودع ناديه.. "سابقى مراقباً"

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-11T19:37:30+0000
العنكوشي يودع ناديه.. "سابقى مراقباً"

شفق نيوز/ اعلن حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، يوم الاثنين، التفرغ الكامل الى عمله الخاص وترك مهمة إدارة النادي والسياسة بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية.

ووجه العنكوشي خلال مواقع التواصل الاجتماعي الشكر لكل الأصدقاء الذي ساندوه ووقفوا معه، مبيناً انه تعلم من تجربته الكثير وتعرف على إخوة واحبة من خلال السنتين التي مرت على المستوى الرياضي وايضاً السياسي في مسيرته الرياضية.

واكد بانه سيبقى مراقباً لوضع النادي بشكل عام، وشكر كل من وقف معه وسانده ودعمه وكتب عنه جملة واحدة.

وختم حديثه، "سنلتقي في تجارب جديدة".

وجاء قرار العنكوشي باعتزاله الرياضة والسياسة بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد .

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