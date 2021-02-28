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العنكوشي يهدد بنقل مبارياته إلى كربلاء ويمنع بث المكتب الاعلامي للديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-28T15:11:36+0000
العنكوشي يهدد بنقل مبارياته إلى كربلاء ويمنع بث المكتب الاعلامي للديوانية

شفق نيوز/ هدد رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، اليوم الاحد، بنقل مباريات فريقه إلى كربلاء، فيما قرر منع بث اي مباراة من قبل مكتبه الاعلامي.

وقال العنكوشي في تدوينة على منصته في مواقع التواصل، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن ماحدث اليوم اثناء البث المباشر لمباراة نادي الديوانية ونفط ميسان والتي انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما،  هو استخدام كلمات غير لائقة من بعض الحضور .

واضاف أن هذا دليل قله ذوق وعدم احترام لاسم النادي والمدينة للتلفظ ببعض العبارات الخارجة عن الروح الرياضية .

واكد أنه ومن المباراة القادمة يمنع  بث اي مباراة من قبل المكتب الاعلامي وكذلك يمنع دخول اي شخص لملعب الديوانية مهما كانت صفته وعنوانه .

وحمّل العنكوشي  الاجهزة الامنية مسؤولية عدم دخول اي شخص إلا الـ60 شخصاً وهو العدد المسموح بدخولهم لكل فريق وفق قرار التطبيعية، وإما ستنقل مباراة الديوانية لملعب كربلاء احترامًا للذوق العام .

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