العنكوشي يقيل سمير كاظم وسعيد محسن يقود فريق الديوانية مؤقتاً

شفق نيوز/ أعلن حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية يوم الخميس إنهاء التعاقد مع المدرب سمير كاظم وتكليف المدرب سعيد محسن مدربًا موقتًا لفريق الديوانية لحين تكليف مدرب جديد

وأوضح العنكوشي في بيان اليوم، أن الكادر الإداري المساعد سيستمر كله مع الفريق .

وأضاف على المدرب الحالي تقديم تقرير فني على اللاعبين ذو الاداء السلبي خلال مدة سبعة ايام من اجل انهاء التعاقد معهم .

وجاء قرار العنكوشي بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق خلال تسلم سمير كاظم مهمة التدريب خلفا لقصي منير، وكانت اخرها الخسارة أمام النجف في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بعد خسارة الديوانية بهدفين دون رد .