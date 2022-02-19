العنكوشي يقيل حمزة هادي من تدريب الديوانية بعد خسارته أمام الطلبة

شفق نيوز/ أقال رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، مساء اليوم السبت، مدرب الفريق الكروي للنادي حمزة هادي بعد خسارته أمام فريق الطلبة بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الطلبة بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق وكاع رمضان بالدقيقة 5، وادريسا ناينج بالدقيقة 27، ومحمد زامل بالدقيقة 40، ولم تتغير النتيجة في الشوط لتبقى المباراة على حالها حتى النهاية.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 43 بالمركز الثاني مؤقتاً بانتظار نتيجة فريق الزوراء مع فريق القاسم يوم غد الاحد، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 16 بالمركز الثامن عشر.

وفي تصريح من رئيس الديوانية حسين العنكوشي، لوكالة شفق نيوز، قال قبل نهاية المباراة بعشر دقائق وبعد تيقنه من خسارة الديوانية "الكابتن حمزة هادي، شكراً لك على كل ما قدمته للديوانية ونتمنى لك التوفيق في مشوارك التدريبي".

كما أعلن الكابتن حمزة هادي استقالته مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية، وذكر انه "لا توجد ارضية صالحة وبغض النظر عن النتيجة حتى لو كنت فائزا او متعادلا كنت سأستقيل".