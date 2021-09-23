العنكوشي يفتح النار على الاتحاد العراقي الجديد ويكشف "المستور"

شفق نيوز/ دعا حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال لمعالجة ما وصفه بالفشل الذريع في شخوص داخل الاتحاد الجديد.

وقال العنكوشي في تدوينة له، إن "ماحدث من عدم السماح للديوانية بخوض مباراته الاولى بالدوري بسبب ديون لاعبين رفعت للاتحاد الدولي بالمباشر واعتباره خاسرا 0-3 بـ مهزلة الاتحاد الجديد، موضحا ان نادي النجف والاندية الاخرى عليها ديون مالية تقدر بـ 15 مليار دينار، بينما الديوانية عليها 40 مليون دينار وتم دفع المبلغ اليوم.

وأضاف أن هذه الأندية تلعب مبارياتها طبيعي والديوانية يحرم من المباراة الأولى، عازياً السبب بمدينة ونادي الديوانية الذي لا يملك تأثيراً سياسياً او بين قوسين (ماعنده ظهر)".

وبعث العنكوشي بمناشدة إلى رئيس الوزراء العراقي، داعياً إياه للتدخل و"انقاذ الرياضة في العراق".

وأضاف "هناك اعضاء اتحاد عليهم قيود جنائية ويحاربون الاندية، وبسبب عدم منح نادي الديوانية صوته لهم، صاروا الان يحاولون اسكات صوت الديوانية لكي يسكت الجميع عنهم وأول نادي نحن وسوف يأتي الدور على بقية الأندية التي لم تمنح صوتها لؤلائك الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الاتحاد الجديد".