العنكوشي يطلق مبادرة للتذكير بالراحلين "راضي و"هادي" قبل لقاء الزوراء

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية، يوم الثلاثاء، أن ادارة النادي قررت ارتداء قميص وضع عليه صورتي الراحلين "احمد راضي" و"علي هادي" اثناء نزولهم للملعب قبل مباراة اليوم امام الزوراء، فيما يظهر بزي جديد بالوان مختلفة خلال اللقاء.

وقال مدير النادي حسين العنكوشي لوكالة شفق نيوز، "بكل فخر واعتزاز سوف يرتدي لاعبي نادي الديوانية اليوم طقم يحمل صورة الراحلين احمد راضي وعلي هادي رحمهما الله حين دخولهم للملعب في لقاء اليوم امام الزوراء بمناسبة افتتاح ملعب الزوراء رسمياً".

واضاف أن "الفريق سيرتدي خلال اللقاء زيه التقليدي"، موضحاً أن "المبادرة هي رسالة للتذكير برموزنا وجزء من الوفاء نقدمه للنجمين الكبيرين الراحلين اللذان قدما الكثير للكرة العراقية".

واعرب العنكوشي عن امله، أن "تليق مباراة اليوم بمستوى الحدث، وان يقدم الفريقان اداء يرتقي بهذا اليوم الذي خصص لافتتاح صرح رياضي يضاف لملاعب العراق".

ويلتقي اليوم فريقا الزوراء وضيفه الديوانية في الساعة السادسة والنصف مساءً في مباراة ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز على ملعب نادي الزوراء الذي يفتتح اليوم بحضور جماهيري ورياضي ورسمي .