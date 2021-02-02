العنكوشي يضم مهاجماً برازيلياً لصفوف نادي الديوانية

شفق نيوز/ أعلن نادي الديوانية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن هوية المهاجم الأجنبي الجديد للنادي خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "المهاجم الجديد للفريق سيكون برازيلي الجنسية ويدعى (جونيور)"، لافتا إلى أن "المحترف الجديد لعب لاندية برازيلية متعددة".

وأضاف، أن "العقد تم بشكل نهائي مع اللاعب، وبانتظار اكتمال الإجراءات للاعب والتي من المؤمل ان تنتهي خلال 7 إلى 10 أيام من أجل الوصول للديوانية".

وكان رئيس النادي حسين العنكوشي غرد يوم أمس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، بأن مهاجما عالميا قادم للديوانية.