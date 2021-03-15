العنكوشي يشتم ويتوعد: سحب السلاح لن يمر ولو كلفني حياتي

شفق نيوز/ توعد رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، يوم الاثنين، بالرد على "تجاوزات" جمهور فريق الشرطة بحق لاعبي فريقه قبيل المباراة التي انتهت نتيجة بخسارة مذلة للديوانية.

وقال العنكوشي في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "عصابات.. سفلة.. رعاع.. لن تمر تجاوزاتكم.. سحب سلاحكم على افراد النادي لن تمر لو كلفني هذا الامر حياتي".

وفي وقت سابق اليوم، كشف العنكوشي، عن تعرض لاعبي النادي الذين يعتزمون خوض مباراة مثيرة أمام نادي الشرطة إلى "اعتداء" قال إنه من قبل جمهور الشرطة.

وكتب العنكوشي على صفحته في فيسوك منشورا، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم الاعتداء على لاعبينا من قبل جمهور الشرطة، واكثر من 8 لاعبين اصابات بليغة".

وأضاف "المهم شكرا لوزارة الداخلية لأنها تحمي ناديها".

وفي وقت لاحق، ذكر حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية ان فريقه اضطر لقصد ملعب الشعب الدولي راجلاً بسبب زحام الطرق.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز، إن وقت المباراة غير مناسب وقد أكدت للجنة المسابقات بتغيير وقت المباراة وتأخيره لأنه يصادف مع خروج الموظفين من الدوام الا أنها لم تغيره.

واوضح ان ذلك سيتعب الفريق لاسيما أن اللاعبين سيسيرون لمسافة طويلة وهم يحملون حقائبهم.

وعلى صعيد آخر، قال العنكوشي إن لاعبي فريقه وأثناء توجههم إلى ملعب الشعب راجلا تعرض إلى ترهيب وهجوم بالسكاكين من قبل عدد من الجماهير.

وبهذه الاثناء، هدد العنكوشي بالانسحاب من اللقاء، بعد انباء عن وقوع إصابات بصفوف لاعبي الفريق من بينهم المحترف الارجنتيني ماكسي رولون.

وحسم فريق نادي الشرطة لكرة القدم، عصر اليوم الاثنين، اللقاء الناري لصالحه امام فريق نادي الديوانية ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز وذلك بعد تغلبه بنتيجة كبيرة قوامها 5-0.

سجل للشرطة الفينزولي غيلنن ريفاس هاترك في الدقائق 23، 64، 91 من زمن المباراة وعلي فائز بالدقيقة 62 من عمر اللقاء وهدف رابع جاء من نيران صديقة في الدقيقة 74 من خطأ دفاعي تسبب فيه لاعب الديوانية محمد الباقر كريم.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 46 بالمركز الثاني في ترتيب الفرق، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 25 بالمركز الرابع عشر.

وشهد اللقاء سيطرة تامة من قبل فريق نادي الشرطة وكاد لاعبوه ان يزيدوا الغلة من الاهداف لولا التسرع وبراعة حارس مرمى الديوانية الذي انقذ مرماه من اهداف محققة، مقابل هجمات خجولة لم تهدد حارس مرمى الشرطة احمد باسل باي خطر لاسيما في الشوط الثاني الذي بان عليه التراجع وضعف اللياقة البدنية.

وتم طرد لاعب الشرطة حسن عاشور من على دكة البدلاء لتلفظه بعباراة غير لائقة على دكة بدلاء الديوانية ليتم ابعاده من الملعب بعد ان اشهر حكم اللقاء مهند قاسم البطاقة الحمراء بوجهه.