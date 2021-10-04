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العنكوشي يسعى لسحب الثقة عن عدد من أعضاء اتحاد الكرة الجديد

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-04T08:43:50+0000
العنكوشي يسعى لسحب الثقة عن عدد من أعضاء اتحاد الكرة الجديد

شفق نيوز/ اكد حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية انه بدأ حملته كعضو هيئة عامة لطرح الثقة عن عدد من الأسماء في اتحاد الكرة بهدف تصحيح المسار.

وقال حسين العنكوشي لوكالة شفق نيوز؛ "لقد وقعنا بخطأ جسيم بانتخاب بعض الشخصيات التي لا تخدم كرة القدم في العراق".

واضاف انه "لابد من تصحيح المسار ومعالجة هذا الخلل الحاصل"، مبينا ان "التصحيح سيخدم مشوار الكرة في المرحلة المقبلة".

واكد ان عدداً من اعضاء الهيأة العامة لاتحاد الكرة انضموا لحملته، موضحاً أن "عدد المنضمين من الهيأة العامة وصل الى  28 عضو هيئة عامة قابل للزيادة".

وبين ان "هذه المجموعة وبعد وصولها للعدد المقنع سيدعون لاجتماع استثنائي لطرح الثقة عن الأسماء غير المرغوبة التي لا تخدم الكرة العراقية وعلى رأسها علي جبار النائب الأول للرئيس".

ولفت الى ان "الاخوة المتضامنين في الهيأة مع حملته مؤيدين لقرار سحب الثقة ويسيرون معنا بنفس التوجه وهذا الموضوع محسوم لكن بحاجة الى وقت".

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