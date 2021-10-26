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العنكوشي يرد على أنباء معاقبته: تركت الرياضة منذ فترة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-26T14:19:29+0000
العنكوشي يرد على أنباء معاقبته: تركت الرياضة منذ فترة

شفق نيوز/ أعرب الرئيس السابق لنادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، يوم الثلاثاء، عن استغرابه من أنباء تحدثت عن صدور عقوبة بحقه من الاتحاد العراقي لكرة القدم، لافتاً إلى أنه لم يعد يشغل أي منصب رياضي منذ فترة.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ملغاة أصلاً وأي عقوبة تصدر منها غير ملزمة ويجب أن يصادق عليها المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الذي يضم أشخاصاً محترمين ولا ينسون مواقف الآخرين معهم".

وتساءل العنكوشي "هل يعرف أعضاء لجنة الانضباط أنني تركت الرياضة نهائياً، وأعلنت استقالتي من إدارة النادي الديوانية في وقت سابق؟".

واكد انه "لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بهذه العقوبة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبراً مفاده أن لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أصدرت عقوبة ضد حسين العنكوشي بحرمانه لمدة عامين من اي عمل رياضي يرتبط بالاتحاد، على خلفية شكوى النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة علي جبار، اتهم فيها العنكوشي بالإساءة وتوجيه التهم إليه خلال تصريحات تلفزيونية.

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