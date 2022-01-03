العنكوشي يدعو لإنقاذ نادي الديوانية من الهبوط: استغنينا اليوم عن 8 لاعبين

شفق نيوز/ دعا رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، يوم الاثنين، الحكومة المحلية للمحافظة لاتخاذ موقف حقيقي ودعم النادي الذي يعاني ظروف مالية صعبة جدا.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز "ومنذ سنتين وانا انفق على نادي الديوانية من مالي الخاص ولولا دعمي لهبط فريق كرة القدم من الدوري الممتاز الى دروي الدرجة الاولى في الموسم الماضي، وادعو محافظ الديوانية لانقاذ النادي من خطر الهبوط".

واضاف "انفقت اربعة مليارات دينار على النادي خلال العامين الماضيين ولم احقق اي فائدة شخصية وقد انعكس ذلك عليّ ولم اعد اتمكن من الانفاق على النادي واسعاد شباب الديوانية الذين اصبحت كرة القدم متنفسهم الوحيد".

وكشف العنكوشي "اليوم تم الاستغناء عن ثمانية من خيرة لاعبي النادي الذين طلبوا الانتقال لاندية اخرى تدفع لهم مستحقاتهم المالية".

وبشأن منحة الحكومة مبلغ 200 مليون دينار لكل نادي، قال العنكوشي "نادي الديوانية لم يستطيع استلام المبلغ والسبب ان النادي من عام 2015 مطلوب لوزارة الشباب الرياضة أموالً تقدر بنصف مليار دينار كون مقر النادي مستأجر ببدل إيجار يبلغ 50 مليون دينار سنويا ومنذ عشر سنوات لم يدفع النادي للوزارة".

ويحتل نادي الديوانية المركز 18 بعد انتهاء الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم برصيد 12 نقطة.

وكان العنكوشي قد اعلن امس الاول السبت، إيقاف جميع أنشطة النادي حتى إشعار آخر احتجاجاً على "تدخلات" وزارة الشباب والرياضة في عمل النادي.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز، إن "سبب إيقاف أنشطة النادي الرياضية هو تدخل وزاره الشباب والرياضة واعضاء من الاتحاد العراقي لكرة القدم في عملنا، وسوف نعلن قريباً جداً ما يحاك ضد نادينا بمساعدة بعض الاعلاميين والمواقع الاعلامية".

واضاف "من المؤسف التدخل الحكومي في عمل نادينا لمجرد انني انتقدت اتحاد الكرة وسياسة وزارة الشباب والرياضة".