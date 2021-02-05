العنكوشي يخرج بمقررات بعد خسارة الديوانية امام الميناء

شفق نيوز/ اصدر حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية لكرة القدم، جملة قرارات بعد خسارة الفريق أمام نادي الميناء في منافسات الدوري العراقي.

ويحتل الديوانية الترتيب الـ15 في الدوري الكروي العراقي.

وكتب العنكوشي خلال تدوينة "لمقتضيات مصلحة الفريق وتصحيحا للمسار تقرر ما يلي:

اولا : تفعيل فريق الرديف، وتكليف ملاك تدريبي من أبناء النادي بقيادة المدرب عبد الزهرة عودة لقيادة الفريق.

ثانيا: إبعاد اللاعبين المدرجة أسماؤهم أدناه عن الفريق الأول وتحويلهم إلى الفريق الرديف وهم (حمزة زكريا، احمد ناظم، علي عبود، سيف كاظم، علي هزاع، كرار رحيم، علي سلمان ).

ثالثا : إنهاء التعاقد مع اللاعبين (ايڤان سليمان، ناجي ناطق).

رابعا : ادخال الفريق معسكرا داخليا مغلقا فورا ويمنع دخول اي مشجع او شخص آخر للتركيز والاستعداد لمواجهة نفط الوسط الثلاثاء المقبل.