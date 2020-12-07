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العنكوشي يتخذ 4 قرارات ويهدد حارس الديوانية وبعض لاعبيه

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-07T19:45:16+0000
العنكوشي يتخذ 4 قرارات ويهدد حارس الديوانية وبعض لاعبيه

شفق نيوز/ اتخذ رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، يوم الاثنين، خمسة قرارات بعد نهاية مباراة فريقه مع نادي الطلبة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي في الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.

وقرر العنكوشي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تجديد الثقة بالملاك التدريبي بقيادة الكابتن قصي منير حتى نهاية الموسم وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمتهم مع الأحمر، وإنهاء التعاقد مع حميد مخيف رئيس المستشارين لنادي الديوانية بناء على رغبته والذي عمل بصفه تطوعيه طوال فتره ثلاث اشهر".

ووجه العنكوشي "إنذار أخير" الى حارس المرمى مهدي هاشم بسبب تكرار الأخطاء والتي أدت الى تسجيل الطلبة لهدف التعادل والتأكيد على ضرورة التركيز وحسن التصرف"، كما وجه إنذار أخير لبعض اللاعبين الذين فشلوا في تقديم مستويات مقنعة رغم الدعم الفني والمالي والجماهيري لهم"، مؤكدا "ضرورة العمل بجد وحرص خدمة للشعار وجماهيره العاشقة".

وأشار إلى الاتفاق مع المدرب قصي منير على "تقديم تقرير فني يتضمن اسماء عدد من اللاعبين الذين سيتم ابعادهم من الفريق لعدم الحاجة لهم خلال مده سبعه ايام كحد اقصى".

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