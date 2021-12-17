العنكوشي يتحدث عن "صالونات حلاقة" في اتحاد الكرة ويعلق على دوري المحترفين

شفق نيوز / طالب حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية السابق، يوم الجمعة، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعقد اجتماع استثنائي، فيما أشار إلى أن الاجتماع سيتمحور عن ست نقاط.

وذكر العنكوشي، أن "نادي الديوانية الرياضي، والاتحاد الفرعي في الديوانية، ونادي عفك الرياضي، ينتظرون من أعضاء الهيئه العامة للاتحاد العراقي لكره القدم، تحديد اجتماع استثنائي".

وأوضح أن "الاجتماع سيناقش الفشل الكبير في نتائج المنتخب الوطني العراقي، ورفض قرار المكتب التنفيذي الحالي الخاص بنزول اربع انديه لهذا الموسم، ومطالبة المكتب التنفيذي بتوفير الشروط الخاصة بهكذا خطوة من توفير ملاعب حقيقية وتوفير مبالغ لدعم الأندية وإكمال منظومة الفار".

وتساءل العنكوشي: "كيف لدوري محترفين وميزانيه الأنديه المؤسساتية ملياري دينار، وعند المقارنة مع الدوري السعودي نجد سنويا الحكومة السعودية توفر 600 مليون دولار لدعم دوري المحترفين".

وأشار إلى أن "معالجات المكتب التنفيذي الجديد، تتم بطريقة صالونات الحلاقة المهم الوجه يكون نظيف وباقي الأشياء ليست مهمة حتى لو كانت مقرفة".

وشدد العنكوشي، على ضرورة "التدقيق على الهدف من هذه الخطوة التي هدفها إنهاء أندية المحافظات الجماهيرية والأندية الأهلية، وبدلا من دعم الشباب ودعم الأندية وزيادتها، يقرر المكتب التنفيذي تقليصها لكي ينحرف الشباب من الشغف بحب الرياضة وكرة القدم إلى الاتجاه للمخدرات، وبدل أن تكون لعبة كره القدم معشوقه الفقراء في العراق، يحاولون جعلها فقط للأغنياء".

ودعا إلى التصويت على "حل المكتب التنفيذي الحالي ومفاتحة الاتحاد الآسيوي والفيفا لغرض عمل انتخابات جديدة وعلى وجه السرعة، وكذلك معالجة سوء الأداء التحكيمي وضرورة عمل دورات وتوفير آلية عمل منظمة لأداء التحكيم، بالإضافة إلى مناقشة أزمة النقل التلفزيوني للدوري العراقي وتوفير بيئة صحية لنقل جميع مباريات الدوري الدوري العراقي ومناقشة عقد أضواء والمخالفات الكبيرة في بنوده".