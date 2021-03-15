العنكوشي يتحدث عن تعرض "الديوانية" لهجوم بالسكاكين ويهدد بالانسحاب

شفق نيوز/ ذكر حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية ان فريقه اضطر لقصد ملعب الشعب الدولي راجلاً بسبب زحام الطرق.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز، إن وقت المباراة غير مناسب وقد أكدت للجنة المسابقات بتغيير وقت المباراة وتأخيره لأنه يصادف مع خروج الموظفين من الدوام الا أنها لم تغيره.

واوضح ان ذلك سيتعب الفريق لاسيما أن اللاعبين سيسيرون لمسافة طويلة وهم يحملون حقائبهم.

وعلى صعيد آخر، قال العنكوشي إن لاعبي فريقه وأثناء توجههم إلى ملعب الشعب راجلاً تعرض إلى ترهيب وهجوم بالسكاكين من قبل عدد من الجماهير

وبهذه الاثناء، هدد العنكوشي بالانسحاب من اللقاء، بعد انباء عن وقوع إصابات بصفوف لاعبي الفريق من بينهم المحترف الارجنتيني ماكسي رولون

ويقابل فريق الديوانية مضيفه فريق الشرطة في الرابعة عصرا على ملعب الشعب الدولي في لقاء ناري سلطت عليه الأضواء لحساسيتها، بسبب التصريحات بين إدارة الناديين التي سبقت المباراة.

ويحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 43 نقطة ويحتل الديوانية المركز 14 برصيد 25 نقطة ، بعد انتهاء الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز لكرة القدم.