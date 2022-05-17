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العنكوشي: نادي الديوانية لن يقف عائقاً امام الواجب الوطني وهناك تضليل للرأي العام

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-17T12:54:45+0000
العنكوشي: نادي الديوانية لن يقف عائقاً امام الواجب الوطني وهناك تضليل للرأي العام

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، يوم الثلاثاء، ان إدارة النادي لن تقف عائقاً امام الواجب الوطني من خلال منع لاعبي فريق كرة القدم من الانضمام لصفوف المنتخبات العراقية.

وقال العنكوشي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لا عزاء لمن اراد اخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام من اجل المصالح الخاصة والتقرب اكثر من المسؤول، ولا يزايد احد على وطنيتنا وحبنا للعراق العظيم، الحقيقة واضحة وجمهورنا الرياضي يعرفها حق معرفة، تواجد لاعبينا مصطفى عذاب ومحمد جمعة مع المنتخب الاولمبي خير دليل على كذب حجتهم وصدق كلامنا".

واضاف "رغم الظرف الحرج لنا والمباريات المصيرية التي بانتظارنا في الدوري الممتاز الا ان الواجب الوطني يتوقف عنده كل شيء، وما حدث هو مشكلة إدارية بين النادي واللاعب محمد الباقر كريم في دعوته للمنتخب الاولمبي العراقي".

واشار الى انه "من حق النادي فرض سلطته لحماية كيانه ونظامه لكن البعض أثار الموضوع بطريقة غير صحيحة ومخالفة للحقيقة لدوافع ومصالح شخصية بحتة".

يذكر ان ادارة نادي الديوانية رفضت تفريغ اللاعب محمد الباقر كريم للمنتخب الاولمبي العراقي وابرقت للاتحاد العراقي لكرة القدم بكتاب رسمي طالبت من خلاله عدم السماح للاعب بالمشاركة في تدريبات المنتخب على اعتبار ان اللاعب لا يمكنه اللعب للمنتخب الا في ايام الفيفا دي وحسب اللوائح الدولية.

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