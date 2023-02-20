العنكوشي رئيساً للديوانية من جديد بقرار من الأولمبية العراقية (وثيقة)

شفق نيوز / سمت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الاثنين، الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الديوانية، لحين إجراء انتخابات خلال 3 أشهر.

واختارت اللجنة الأولمبية، حسين العنكوشي رئيسا مؤقتاً للنادي، ومهند علي نائباً، وحسن علي كريم أميناً للسر، وعضوية كل من سعيد محسن وعامر ميري وحيدر عبد الأمير، ومحمد فالح محسن.

واتخذت اللجنة، قرارها، استناداً إلى قرار محكمة البداءة في الديوانية، التي اكتسبت الدرجة القطعية بالعدد 2197/ب/ 2022بتاريخ 25/9/2022.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت يوم 23 تشرين الأول الماضي، إلغاء كتابها السابق بتشكيل الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الديوانية، وأعادت الإدارة السابقة للنادي برئاسة حسين العنكوشي.

وقبل ذلك، قررت الهيئة العامة لنادي الديوانية يوم (7 / 5 / 2022)، سحب الثقة عن ادارة النادي ورئيسها حسين العنكوشي، فيما انتخبت هيئة مؤقتة لإدارة النادي.

واتهم العنكوشي، حينها وزير الشباب والرياضة السابق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، بدعم هذه الخطوة من خلال إرسال ممثل عن الوزارة.