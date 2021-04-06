العنكوشي: درجال وعلي جبار اتفقا على المناصب وهذا مستقبلي

شفق نيوز/ اكد حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، عضو الهيئة العامة في باتحاد الكرة العراقي، ان عدنان درجال وزير الشباب الحالي والمرشح لرئاسة اتحاد الكرة وعلي جبار رئيس نادي ميسان والنائب السابق لرئيس اتحاد الكرة اتفقا على تقسيم المناصب رسميا وليكونا بكتله واحدة في الانتخابات المقبلة.

وقال العنكوشي في تصريح متلفز اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الموضوع حسم بين الاثنين وان الوزير درجال سيكون الرئيس بدون منافس وعلي جبار نائبا أولا له، مبيناً انه في حال دخل مرشح اخر للرئاسة فانه لن يحصل سوى على أصوات قليلة جداً.

واكد العنكوشي أنه سيرشح للعضوية وفي حال فوزه سيستقيل من رئاسة الديوانية لكنه لن يبتعد عن النادي وانه سيبقى كونه مستثمراً للنادي 25 سنة، مبينا انه سيبني منشأ رياضيا يشمل ملاعب وقاعات ومسابح ومولات ومراكز ترفيه وكثير من الامور الاخرى التي تخدم مدينة الديوانية