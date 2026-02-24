"العنف" يوقف الدوري المكسيكي والعراق يخاطب "فيفا" بشأن سلامة لاعبيه

شفق نيوز- بغداد

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بإيقاف مباريات الدوري المكسيكي لكرة القدم إلى إشعار اخر، على خلفية الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، فقد أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن قلقه الشديد إزاء ما يحدث في المكسيك، ويقوم حالياً بتقييم الوضع بدقة فائقة لتحديد التدابير اللازمة.

وفي هذا الصدد قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد يتابع التطورات عن كثب، وبصدد أن يجري اتصالاته مع الفيفا، خصوصاً مع اقتراب سفر المنتخب العراقي إلى المكسيك".

وأضاف المصدر أن "سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول، خاصة في ظل تصاعد التوتر بعد مقتل زعيم عصابة CJNG نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس المعروف بـ(إل مينتشو)، الأمر الذي أثار سلسلة من التطورات الأمنية غير المستقرة في البلاد".

ويأتي ذلك لضمان تهيئة المنتخب للظروف هناك، ومعرفة موقفه من خوض اللقاء المقرر أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام، وما إذا كان سيتم تغيير مكان اقامة المباراة.