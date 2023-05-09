"العميد" الكربلائي بجاهزية كاملة لديربي الفرات الاوسط امام "الغزلان" غداً

شفق نيوز/ انهى فريق نادي كربلاء، يوم الثلاثاء، تحضيراته النهائية لمباراته المرتقبة أمام فريق النجف "غزلان البادية" والتي تجري لحساب الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم يوم غد الاربعاء.

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي كربلاء، لوكالة شفق نيوز، ان "العميد الكربلائي يدخل غداً المباراة بكامل صفوفه فهو لا يعاني من اي اصابات او حرمان وان الفريق يتمتع بمعنويات عالية بعد النتائج الطيبة الاخيرة التي حققها".

واضاف ان "النتائج الطيبة التي حققها كربلاء جعلت جماهيره تطمح للمزيد من اجل التقدم في سلم الترتيب خاصة وان مباراة ديربي الفرات الاوسط تقام على ارضه وبين جمهوره".

واشار الى ان "الفريق يحظى بدعم متواصل من قبل محافظ كربلاء والهيئة الادارية التي قدمت كل ما يحتاجه الفريق اضافة الى جماهير العميد التي ستحتشد على مدرجات ملعب كربلاء الدولي غداً"، مبينا ان "كل ذلك يجعل الفريق بوضع جيد وهو يواجه النجف في مباراة من مباريات العيار الثقيل بالدوري العراقي".

ويحتل كربلاء المركز العاشر برصيد 37 نقطة، بينما يحتل النجف الترتيب السابع برصيد 39 نقطة.