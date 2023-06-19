"العمود الفقري" لبرشلونة في طريقه إلى ميسي

شفق نيوز / يضع نجم برشلونة الإسباني، سيرخيو بوسكيتس، اللمسات الأخيرة على صفقة انضمامه لنادي إنتر ميامي ليرافق زميله السابق، ليونيل ميسي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن لاعب خط الوسط الإسباني سيوقع لإنتر ميامي خلال الأيام المقبلة.

وكان ابن الخامسة والثلاثين عاما، قد أعلن الشهر الماضي، عبر فيديو على تطبيق إنستغرام، رحيله عن العملاق الكتالوني بعد مشوار حافل حقق خلاله 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أيضاً، بينها ما نقله الصحفي المقيم في برشلونة، توني خوانمارتي، ومحطة راديو "RAC1"، إن عقد بوسكيتس المتوقع مع النادي الأمريكي يمتد لعامين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ميسي الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم الأخيرة في قطر انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي، رغم العرض المادي الضخم المقدم له من السعودية.